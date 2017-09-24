بالفيديو.. الفراج لنور: ستبقى في ذاكرة وقلوب الناس

المواطن - الرياض

بعث الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة خاصة للأسطورة محمد نور قائد فريق الاتحاد المعتزل، بعد الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ونشر الفراج نص كلمة محمد نور عبر صفحته الشخصية، وعلق عليها قائلاً: «ستبقى في ذاكرة وقلوب الناس، محمد نور ورسالة هادفة لمكافحة المخدرات والمنشطات، شكرًا لصاحب الفكرة».

وشارك محمد نور في احتفالية اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أمس السبت، وحذر خلال كلمته الشباب من المخدرات والمنشطات ومدى ضررهما على أفراد المجتمع، مشدداً على عدم التعامل معهما بقصد أو من دون قصد.

واحتفلت أمس المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 87 لتأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله-.

ستبقى في ذاكرة وقلوب الناس ..

محمد نور ورسالة هادفة لمكافحة المخدرات والمنشطات ، شكرا لصاحب الفكرة . pic.twitter.com/LLVHlM30aT — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) September 23, 2017







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