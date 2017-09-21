بالفيديو.. الملك يمازح لاعبي الأخضر: بلعب معكم بعدين

المواطن - الرياض

مازح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاعبي منتخب كرة القدم، بعد الفوز التاريخي على اليابان والتأهل لمونديال كأس العالم في روسيا والذي سيقام الصيف المقبل.

وقال الملك -حفظه الله- للاعبي المنتخب بالأمس: “موفقين إن شاء الله، أنا بلعب معكم بعدين، كنا لاعبي كرة”.

وطالب الملك سلمان -حفظه الله- لدى استقباله، أمس، المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، ولاعبي المنتخب في الديوان الملكي في مدينة جدة، اللاعبين بتقديم أفضل ما يستطيعون في المشاركة المقبلة للمنتخب في كأس العالم 2018.







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