بالفيديو.. “المواطن” ترصد سعادة محبي الأهلي بعد الفوز على الباطن

المواطن ـ محمد سلام

أعرب عشاق النادي الأهلي عن سعادتهم الغامرة بعد فوز الفريق القاتل على مضيفه نادي الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق عمر السومة في الدقيقة 18، وتعادل الباطن سريعًا في الدقيقة 22 عن طريق لويس باولو، وتعرض رئيس الباطن ناصر الهويدي للطرد من حكم المباراة في الدقيقة 41.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، تمكن مدافع الأهلي معتز هوساوي من إحراز هدف الفوز عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعقب نهاية اللقاء رصدت صحيفة “المواطن” أبرز التعليقات من جانب منسوبي الأهلي، نسردها لكم في السطور التالية..

رئيس الأهلي السابق مساعد الزويهري: “مبروك لعشاق الكيان فوز مهم للمسيرة الأهلاوية اللهم لك الحمد”.

نائب رئيس الأهلي السابق، عبدالله البترجي: “الحمد الله أولًا وأخيرًا على توفيقه. ألف مبروك، وأتمنى أن تكون بداية العودة للمواصلة على حصد النقاط الثلاث وتصحيح الأخطاء بالقادم”.

عضو شرف الأهلي عبدالله الصبان: “المدرب يحتاج أن يفهم اللاعبين أكثر.. استبعاد مهند وشيفو والمؤشر والزين وعواجي غلط.. وجودهم على الدكة على أقل تقدير”.

الكاتب الرياضي الأهلاوي سامي القرشي: “مبروك للأهلي وجمهوره الفوز يدمج التبديلات الخاطئة للمدرب وقناعاته ببعض اللاعبين… (المنتهين) والرعونة في الحسم المبكر”.

هذا وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 10 نقاط.







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