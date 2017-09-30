بالفيديو.. الهلال في صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على القادسية

المواطن ـ محمد سلام

حقق الهلال فوزًا هامًا على القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والقادسية بتقدم الزعيم بهدف دون رد، سجله اللاعب كارلوس إدواردو في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 51 نجح اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه في إحراز هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة 1 ـ 1.

وسجل الفنزويلي جيلمين ريفاس هدف الفوز في الدقيقة 59، ليفوز الهلال على القادسية بنتيجة 2 ـ 1.

بهذه النتيجة، اعتلى الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات، وتوقف رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز السابع.







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