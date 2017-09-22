بالفيديو.. انتقادات لاذعة إلى مدرب النصر بعد التعادل أمام الفيحاء

المواطن ـ محمد سلام

وجه الشارع الرياضي النصراوي انتقادات حادة إلى مدرب النصر، ريكاردو غوميز، وذلك بعد تعادل الفريق 2 ـ 2 أمام الفيحاء في “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الفيحاء باب التسجيل عن طريق اللاعب جون رويز في الدقيقة 18، وسجل النصر هدف التعادل عن طريق اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 51، ثم أضاف الفيحاء الهدف الثاني عن طريق روني فرنانديز في الدقيقة 58، وعادل النصر النتيجة عن طريق اللاعب ليوناردو في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء 2 ـ 2.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وأصبح رصيد الفيحاء نقطتين في المركز الثالث عشر.

وعقب نهاية اللقاء، رصدت صحيفة “المواطن” الهجوم على مدرب النصر غوميز، حيث أكد الكثيرون أن يفتقد للرؤية الفنية، وليس له بصمات على أداء الفريق، وقال عضو شرف النصر عبدالله العجلاني: “شيء مؤسف أن غوميز مدرب النصر”.

وغرد الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي: “النصر بلا مدرب، جوميز غير قادر على توظيف اللاعبين ..! بعد 7 مباريات ..! 3 عربية 4 دوري ..! ومعسكر .. 3 توقفات ..!!”.

فيما ذكر الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل: “نعم أخطأ لكرو في الهدف الاول نعم بعض اللاعبين ليسوا في مستواهم لكني متيقن أن النصر أكبر من مدرب يخطئ في التشكيلة و التغيرات”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة غدًا السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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