بالفيديو.. انطلاق أسرع قطار في العالم رسميًا

المواطن ـ وكالات

بدأت الصين اليوم الخميس تسير أولى رحلات قطار فائق السرعة باسم “الطلقة” بين بكين وشنغهاي.

ويأتي أسرع قطار في العالم بمواصفات جديدة وبسرعة قصوى تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة، كما أضيفت إليه تكنولوجيا جديدة قادرة على الحد من السرعة عند حدوث أي طارئ.

كما ستطلق الصين سبعة قطارات جديدة، ليبلغ إجمالي الرحلات 14 رحلة يوميًا، ويتنقل بين المدينتين الصينيتين 600 مليون شخص سنوياً، ما يضع تقديرات الإيرادات السنوية عند حدود المليار دولار.

وخفضت الحكومة الصينية سرعة القطار المذكور التي كانت قد وصلت إلى 350 كيلومترًا في الساعة منذ عام 2008، لتصبح ما بين 250-300 كيلومتر في الساعة بعد حادث مروع أودى بحياة 40 شخصًا وإصابة نحو 200 عام 2011.









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