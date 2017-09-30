بالفيديو.. باريس سان جيرمان يسحق بوردو بسداسية في الدوري الفرنسي

المواطن ـ وكالات

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه بوردو، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، والتي جرت على أرضية ملعب حديقة الأمراء، وذلك بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين.

وافتتح باريس سان جيرمان أهداف اللقاء في الدقيقة عن طريق نيمار دا سيلفا الهدف الأول من ركلة حرة في غاية الروعة، قبل أن يصنع الهدف الثاني بنفسه إلى زميله إدينسون كافاني في الدقيقة 12، فيما أضاف توماس مونير الهدف الثالث في الدقيقة 21.

وقلص بوردو الفارق بواسطة يونوس سانخاري في الدقيقة 31، إلا أن نيمار أعاد الفارق إلى حاله مسجلًا الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 40، ثم أضاف جوليان دراكسلر الهدف الخامس في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل كيليان مبابي آخر أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 52 لينهي اللقاء بسداسية، ويتربع بالتالي على عرش الصدارة برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن موناكو الثاني، وسبع نقاط عن بوردو الثالث.







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