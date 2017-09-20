بالفيديو.. باوزا: لهذا وافقت على تدريب الأخضر.. ولا أريد مواجهة الأرجنتين

المواطن - الرياض

أكد الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه وافق على تدريب الأخضر، حتى يتثنى له المشاركة في كأس العالم كمدرب.

وقال باوزا في حديث خاص لبرنامج في المرمى: «وافقت مباشرة على العرض السعودي لأنني لم أشارك في بطولة كأس العالم كمدرب من قبل، وأبلغني المسؤولون في السعودية بأن واحداً من أسباب اختياري مديراً فنياً هي تجربتي السابقة مع النصر ومعرفتي للاعب السعودي وطبيعته وسهولة التأقلم مع ذلك بشكل سريع».

وأكمل: «سأكتفي بالفريق الفني الذي يعمل معي، ولن أقبل بأن يضاف أحد إليه، كما سأحرص على مشاهدة الكثير من المباريات داخل أرضية الملعب».

وواصل باوزا: « اللاعب السعودي يحتاج لخوض مباريات قوية مع منتخبات أعلى منه مستوى، كما يحتاج لمعسكرات وفترات إعداد بشكل مكثف في الفترة المقبلة، لتجهيز اللاعبين لياقياً وتكتيكياً، ويجب العمل على تحسين الخطوط الدفاعية، لنتمكن من مواجهة منتخبات قوية، وسنواجه هذا النوع من المنتخبات».

وأضاف: «لذلك علينا تحسين هذا الجانب، ولن أكتفي بأيام فيفا لأنها ليست كافية لإعداد منتخب قوي، وسأطلب من القائمين على المنتخب السعودي تفريغ اللاعبين يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع للتدرب معي».

وقال مدرب الأخضر: «لا أتمنى أن يكون معنا منتخب الأرجنتين في نفس المجموعة في كأس العالم، هذا في حال تأهله إلى المونديال، وبطبيعة الحال لا يمكنك معرفة من معك في المجموعة، وسيكون معنا منتخب قوي بالتأكيد».

واختتم المدرب الأرجنتيني: «الأرجنتين أو ألمانيا أو إيطاليا أو وإنجلترا، لكن لا أتمنى أبدًا وجود منتخب الأرجنتين».







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