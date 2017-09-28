بالفيديو.. برشلونة ينجو من فخ لشبونة بهدف دون رد

المواطن - أحمد بيومي

نجا نادي برشلونة بصعوبة من فخ التعادل أمام نادي لشبونة، العنيد، حيث فاز برشلونة بهدف دون رد.

وتمكن برشلونة الإسباني من الفوز على مستضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي جمتعهما على ملعب خوسيه ألفالادي ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هدف برشلونة الوحيد سيباستيان كواتس مدافع لشبونة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز تصدر برشلونة الإسباني مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد سبورتنج عند ثلاث نقاط متساوياً مع يوفنتوس الإيطالي الذي انتصر على أولمبياكوس اليوناني متذيل الترتيب.







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