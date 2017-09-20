بالفيديو.. تشيلسي يصعد لثمن نهائي كأس الرابطة بعد خماسية في شباك نوتينجهام

المواطن ـ محمد سلام

سحق فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفه نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين.

أول أهداف تشيلسي جاء عن طريق تونيس بحلول الدقيقة 13، ثم عزز باتشاوي تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط.

وجاء الهدف الثالث عن طريق موسوندا عند الدقيقة 40، ثم أحرز باتشواي هدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه بحلول الدقيقة 53، قبيل أن يعود نفس اللاعب ويطلق رصاصة الرحمة على الخصم بتسجيله الهدف الخامس بحلول الدقيقة 85 مسجلًا أول هاتريك بقميص تشيلسي.

وتأهل تشيلسي بهذا الفوز إلى دور الستة عشر ليبدأ رحلته من أجل الفوز باللقب الذي حصده موسم 2014- 2015، ولعب كونتي المباراة بالتشكيلة الاحتياطية لإراحة بعض الأسماء قبل الاستحقاقات المهمة.







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