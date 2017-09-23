بالفيديو.. تعادل التعاون والرائد في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

حسم التعادل الإيجابي هدفان لكل فريق، نتيجة مباراة التعاون والرائد في الجولة الرابعة “جولة الوطن” من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح الرائد أهداف اللقاء في الدقيقة 11 عن طريق إسماعيل بانغورا، وتعادل التعاون عن طريق إسماعيل مغربي في الدقيقة 22، ثم عاد الرائد إلى التفوق عن طريق إسماعيل بانغورا في الدقيقة 54، وتعادل للتعاون نايف هزازي في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، وأصبح رصيد الرائد نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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