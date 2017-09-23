بالفيديو.. توتنهام يتغلب على وست هام 3 – 2 في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ محمد سلام

أضاف توتنهام الإنجليزي 3 نقاط إلى رصيده في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل توتنهام أول أهدافه عن طريق هاري كين في الدقيقة 34 من الشوط الأول، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 38، وأحرز ثالث الأهداف كريستيان إريكسن في الدقيقة 60، في حين شهدت الدقيقة السبعين طرد سيرج أورييه بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

واستطاع وست هام العودة في اللقاء بعدما سجل الهدف الأول بواسطة تشيتشاريتو في الدقيقة الخامسة والستين، والهدف الثاني عن طريق السنغالي شيخو كوياتي في الدقيقة السابعة والثمانين.

بهذه النتيجة أصبح رصيد توتنهام 11 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا في الترتيب العام للدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :