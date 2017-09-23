بالفيديو.. دبي تكتسي باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني للمملكة

المواطن - الرياض

احتفلت دبي باليوم الوطني للمملكة، وشارك المواطن الإماراتي شقيقه السعودي الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ87، برفع الأعلام السعودية، وترديد الأناشيد الوطنية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو مدينة دبي وقد اكتست بالألوان الخضراء وأعلام المملكة؛ احتفاء باليوم الوطني للمملكة السابع والثمانين، في مظاهر احتفالية جميلة تُظهر مدى الترابط والتلاحم بين الشعبين الشقيقين.







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