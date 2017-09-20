بالفيديو.. روما يسحق بنفينتو برباعية في الدوري الإيطالي

المواطن ـ محمد سلام

اكتسح فريق روما الإيطالي مضيفه بنفينتو بأربعة أهداف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وسجل روما الهدف الأول عن طريق المهاجم الصربي إيدين دزيكو في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 35 سجل مدافع الخصم فابيو لوتشيوني هدفًا ضد مرماه لينتهي الشوط الأول بهدفين لصفر.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيدين دزيكو الهدف الثالث لصالح فريقه، قبل أن يختتم مدافع الخصم لورينزو فينتوتي النتيجة بهدف ضد فريقه في الدقيقة 74.

ويحتل فريق العاصمة المركز السادس مؤقتًا برصيد 9 نقاط قبل استكمال باقي مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.







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