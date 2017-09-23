بالفيديو.. روما يفوز على أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

المواطن ـ محمد سلام

نجح فريق روما الإيطالي في تحقيق الفوز على ضيفه أودينيزي بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر السبت على ملعب الأولمبيكو، ضمن افتتاح الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي.

أول الأهداف جاء عن طريق البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 12، وأضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 30، والهدف الثالث في الدقيقة 43، فيما جاء هدف أودينيزي الوحيد عن طريق يانز ستروجير لارسن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 12 نقطة احتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.







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