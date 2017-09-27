بالفيديو.. روما ينتصر على كارباكا في دوري أبطال أوروبا

المواطن ـ وكالات

عاد روما الإيطالي بانتصار هام من أذربيجان، بعد تغلبه على مضيفه كارباكا أجدام، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح روما باب التسجيل بعد مرور 7 دقائق فقط على صافرة البدانية عن طريق كوستاس مانولاس، وأضاف المهاجم البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني بحلول الدقيقة 15، ثم نجح أصحاب الأرض بتقليص الفارق عن طريق مينديز عند الدقيقة 28.

ورفع روما رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بشكل مؤقت لحين النظر عما سيسفر عنه لقاء تشيلسي وأتلتيكو مدريد.







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