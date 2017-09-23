بالفيديو.. ريال مدريد يتغلب بصعوبة على ألافيس في الدوري الإسباني

المواطن ـ وكالات

نجا ريال مدريد من فخ ديبورتيفو ألافيس بصعوبة تامة، وعاد من معقله بانتصار بهدفين مقابل هدف واحد في إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد خاض لقاء في غاية الصعوبة، شهد اندفاعًا بدنيًّا هائلًا من المنافس، كما كاد أن يهدر نقطتين لولا أن العارضة والقائم وقفا بجانبه في لقطتين مختلفتين.

وأهدر ريال مدريد بدوره المزيد من الفرص السهلة أمام المرمى على غرار المباريات الماضية بواسطة كريستيانو رونالدو وإيسكو ألاركون وسيرجيو راموس وماركو أسينسيو.

واكتفى ريال مدريد بتسجيل هدفين بواسطة الشاب داني سيبايوس في الدقيقة 10 ثم الدقيقة 43، فيما أدرك مانويل جارسيا التعادل لصالح المضيف في الدقيقة 40.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 11 وتقدم للمركز الرابع على سلم الترتيب مؤقتًا، فيما بقي ألافيس في المركز قبل الأخير بدون نقاط.







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