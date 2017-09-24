بالفيديو.. سامبدوريا يقهر ميلان بالدوري الإيطالي

المواطن - علي الحمداوي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان أمام مضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي للدرجة الأولى “الكالتشيو”.

افتتح التسجيل لسامبدوريا لاعبه دوفان زاباتا في الدقيقة 72، وعزز تقدم أصحاب الأرض ريكاردو الفاريز بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده للنقطة 11 في المركز السادس ولا يزال له مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد ميلان عند النقطة 12 في المركز الخامس.

يذكر أن نابولي ويوفنتوس يتقاسمان الصدارة برصيد 18 نقطة، جمعها كل فريق من 6 انتصارات متتالية، علماً بأن السيدة العجوز يسيطر على لقب الدوري الإيطالي في آخر 6 مواسم على التوالي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :