بالفيديو.. سخرية من مذيعة مصرية زعمت تدخلها لتغيير مسار إعصار إرما

المواطن - القاهرة

أثارت مذيعة مصرية موجة من السخرية بعد أن زعمت أنها تمكنت من تغيير مسار إعصار إرما المدمر من فلوريدا إلى خليج المكسيك استجابة لاستغاثة من صديقتها الأميركية.

وفي برنامج كارما على قناة الحدث اليوم قالت المذيعة لبنى أحمد إنها تلقت نداء استغاثة من صديقتها فقامت بتحويل الإعصار من خلال قوة الطاقة الروحية التي تملكها وأفادت صديقتها بأن الاعصار تحول إلى المكسيك حسب زعمها.

وتسببت هذه التصريحات في موجة من السخرية عبر مواقع التواصل، حيث بدت كل التعليقات مكذبة لما قالته المذيعة التي بدت جادة في الحديث عن الطاقة الروحية وما يمكنها أن تقوم به من أعمال خارقة.

وتسبب اعصار إرما في تدمير آلاف البيوت في عدة دول في الكاريبي وأميركا والمكسيك وغيرها فيما لا يزال آلاف المشردين يبحثون عن مأوى.







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