بالفيديو.. #علاء_الكويكبي يطلق قذائفه بعد براءته من تهمة المنشطات

المواطن - الرياض

أكد #علاء_الكويكبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السابق، أنه حصل على البراءة من تهمة المنشطات، بعد 7 سنوات من إيقافه.

وقال لاعب الوحدة السابق، إنه حصل على حكم البراءة بعدما تم الاستئناف على التهمة من قبل المختبر الماليزي، حيث كانت تضم مجموعته في المنشطات 6 لاعبين حول العالم.

وكانت لجنة المنشطات السعودية، قد أوقفت الكوكيبي في وقت سابق بعد ثبوت إيجابية العينة الأولي والثانية من طرف المختبر الماليزي.

وسبق لـ #علاء_الكويكبي اللعب لصالح نادي الوحدة، والشباب والنصر، وحقق العديد من الإنجازات قبل إيقافه بسبب المنشطات، التي ثبتت مؤخراً براءته منها.

يذكر أن #علاء_الكويكبي، رفض العودة للملاعب مجدداً بعدما ثبتت إدانته في قضية المنشطات، مفضلاً الاعتزالَ ومكتفياً بما قدمه خلال فترة تواجده بالملاعب.







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