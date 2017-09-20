بالفيديو.. كلمة الملك أثناء استقبال أبطال المنتخب

المواطن - جدة

طالب خادم الحرمين الشرفين أبطال المنتخب السعودي لكرة القدم أن يكونوا خير من يمثل المملكة في الخارج، مؤكدًا أن تمثيل المملكة هو شرف لكل مواطن.

جاء ذلك في كلمته أثناء استقباله، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرافقه رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمناسبة التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال خادم الحرمين في كلمته : ”يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم وأنتم تمثلون بلدكم الذي كما تعرفون نتشرف جميعًا بتمثيله قبلة المسلمين بلاد الحرمين منطلق العروبة.

فوزكم هذا مكسب لبلدكم وعلى كل حال ما هو من السهل أن تصلوا إلى حدث دولي مثل هذا ومحبكم يغبطكم عليه وحاسدكم سيزيد حسده لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء وأعملوا جهدكم كله والعلم عند الله.

أتمنى لكم التوفيق، وأن تعودوا لبلدكم سالمين غانمين ، والحمد لله ، وشكراً”.

كلمة سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان خلال استقباله لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ولاعبي المنتخب السعودي المتأهلين لكأس العالم pic.twitter.com/kud065OBnx — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) September 20, 2017







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