بالفيديو.. كهربا: مستعد أموت من أجل جماهير الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

أعرب المحترف المصري في صفوف نادي الاتحاد، محمود عبدالمنعم “كهربا”، عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على مضيفه التعاون بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كهربا عقب نهاية اللقاء: “أشكر الجماهير التي حضرت للقاء، الحمدلله احنا نتعب ونجتهد لأجل الانتصار، عانيت من تمزق في العضلة قبل المباراة، وأصريت على المشاركة لتحقيق الفوز”.

وأضاف اللاعب بقوله: “تحاملت على نفسي للعب في لقاء التعاون، وأهم شيء تحقيق الفوز، وعشان خاطر جمهور العميد أموت نفسي عشانهم”.

هذا وأحرز الاتحاد هدف التقدم عن طريق محترفه الكويتي فهد الأنصاري في الدقيقة 19 من ركلة ثابتة نفذها اللاعب بشكل رائع، لتسكن شباك التعاون، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 1 ـ 0.

وفي الشوط الثاني، تعادل التعاون عن طريق اللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة 47، وجاء هدف فوز الاتحاد عن طريق اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا، وتجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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