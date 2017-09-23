بالفيديو.. كواليس أول لقاء بين الملك المؤسس وروزفلت

المواطن - الرياض

صورة لا ينساها التاريخ، الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه الله- إلى جواره الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، فيما ينحني الكولونيل ويليام إدي الوزير الأميركي المفوض على ركبتيه على متن طراد كوينسي.

اللقاء التاريخي تم خلاله التوصل إلى اتفاق بين الجانبين باسم اتفاق كوينسيفي 14 فبراير 1945.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها الملك المؤسس بلاده حيث تم تجهيز الطراد خصيصًا لنقله إلى منطقة البحيرات المرة بالقرب من قناة السويس.

وقد أرسى الملك عبدالعزيز خلال هذا اللقاء دعائم وركائز العلاقات السعودية الأميركية التي تشهد تطورًا وازدهاراً منذ تلك اللحظة.







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