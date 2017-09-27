بالفيديو.. كيال: رباعية الزعيم في بيروزي غير مُرضية

المواطن - الرياض

أكد طارق كيال، عضو لجنة تطوير الكرة السعودية، أن فوز الهلال بأربعة أهداف دون رد على بيروزي الإيراني غير مُرضٍ، خاصة وأن الزعيم كان قادراً على زيادة غلة الأهداف.

وقال كيال خلال استضافة في برنامج أكشن يا دوري: «نتيجة الـ4 غير مرضية بسبب ضياع عدد من الفرص المحققة من الزعيم، لكنهم سيروا المباراة كما يريدون، يتبقى الإياب».

وأضاف طارق كيال: «الهلال اكتمل وأصبح بدراً، استحواذ كامل والضغط العالي وتكتيك المدرب جعلنا لا نشعر بالنقص العددي».

واختتم مدير المنتخب الأول السابق: «بطولة آسيا تحتاج لعناصر أكثر وحساباتها مختلفة، المدربون يحبون الاعتماد على اللاعب الجوكر».

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2017.

#اكشن_يا_دوري

طارق كيال: نتيجة الـ4 غير مرضية بسبب ضياع عدد من الفرص المحققة لكنهم سيروا المباراة كما يريدون.. يتبقى الإياب#الهلال_بيروزي pic.twitter.com/E78dYoiadC — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧







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