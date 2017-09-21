بالفيديو.. كيال عن استقبال الملك لأبطال الأخضر: كان أبويًّا.. والبطي: كلنا في خدمة الوطن

المواطن - علي الحمداوي

عبَّر محللو الكرة السعودية عن مدى تأثير استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة، لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ يرافقه رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمناسبة التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – خلال الاستقبال كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم وأنتم تمثلون بلدكم، الذي كما تعرفون نتشرف جميعاً بتمثيله قِبلة المسلمين بلاد الحرمين منطلق العروبة، فوزكم هذا مكسب لبلدكم، وعلى كل حال ما هو من السهل أن تصلوا إلى حدث دولي مثل هذا ومحبكم يغبطكم عليه وحاسدكم سيزيد حسده لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء وأعمِلوا جهدكم كله والعلم عند الله، أتمنى لكم التوفيق، وأن تعودوا لبلدكم سالمين غانمين، والحمد لله، وشكراً».

استقبال خادم الحرمين الشريفين للاعبي الأخضر، بمثابة خارطة طريق لصقور المملكة في رحلة المونديال الخامسة، وهو ما أكد عليه المحللون خلال برنامج أكشن يا دوري.

طارق كيال

صرح طارق كيال، المشرف السابق للمنتخب السعودي، بقوله: «لقاء الملك سلمان مع اللاعبين كان أبويًّا وطمأن الجميع بمستقبل باهر، نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الاستقبال الأبوي كما نشكر معالي تركي آل الشيخ على القرارات لتطوير الرياضة».

وأضاف طارق كيال: «الرياضة أصبحت أساساً وواجهة للدول، الآن الرياضة تطورت عالمياً وبالدعم الحكومي ستكون الحقبة القادمة أكثر تطوراً».

عادل البطي

قال المحلل الرياضي عادل البطي: «نتقدم بالشكر لولي العهد لدعمه اللا محدود للرياضة السعودية ورئيس هيئة الرياضة يهتم بأدق التفاصيل، كلنا مسخَّرين لخدمة الوطن والمرحلة القادمة مختلفة، وجدت دعمًا كبيراً من معالي تركي آل الشيخ حتى على المستوى الشخصي».

#اكشن_يا_دوري

في لقطة أبوية.. حديث باسم بين خادم الحرمين الشريفين ولاعبي الأخضر خلال الاستقبال الملكي اليوم#سلمان_الحزم_يستقبل_الاخضر pic.twitter.com/S42kKj3DOm — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧







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