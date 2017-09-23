بالفيديو.. لوكاكو يقود مانشستر يونايتد لفوز صعب على ساوثامبتون

المواطن ـ وكالات

حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على حساب ساوثامبتون، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 1- 0.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب روميلو لوكاكو في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول بعد عرضية رائعة من أشلي يونج، استقبلها اللاعب برأسية، تصدى لها فورستر، لترتد له مجددًا ويضعها في المرمى الخالي.

وشكل فريق ساوثامبتون خطورة كبيرة على الضيف في الشوط الثاني الذي اكتفى بالدفاع، ولكن أثمرت حافلة جوزيه مورينيو على تحقيق الانتصار.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ16 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري الآن بفارق الأهداف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :