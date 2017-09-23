بالفيديو.. ليفربول يعود بانتصار ثمين من ملعب ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 3- 2، على ملعب كينج باور ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

وسجل ليفربول الهدف الأول عن طريق المصري محمد صلاح في الدقيقة 15، قبل أن يضيف البرازيلي كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة مميزة.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استطاع الياباني شينجي أوكازاكي تسجيل هدف تقليص الفارق، قبل أن يعود القائد جوردان هندرسون ليضيف الهدف الثالث لليفر في الدقيقة 68.

جيمي فاردي مهاجم ليستر عاد ليقلص الفارق من جديد في الدقيقة 69، ثم أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الريدز إلى النقطة 11 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الفوكسز عند النقطة 4 في المركز السادس عشر.







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