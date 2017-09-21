بالفيديو..ماجد عبدالله: نريد تحقيق كأس العالم وهذا الأمر يعني لي الكثير

المواطن ـ محمد سلام

قدم أسطورة الكرة السعودية، ماجد عبدالله، شكره لكل من وثق به لتولي منصبه الجديد كمدير للمنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن هذا الأمر يعني له الكثير، مُشيرًا إلى أن اختيار الأرجنتيني إدغاردو باوزا لتدريب الأخضر جاء لمعرفة الجميع بإمكانياته الكبيرة.

تصريحات ماجد عبدالله جاءت خلال تواجده لحضور المؤتمر الصحافي الخاص بتوقيع باوزا عقد تدريب المنتخب السعودي حتى عام 2019، حيث أكد أنه يتمنى تحقيق المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم، وصناعة منتخب قوي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “أشكر كل من وثق بماجد ، وهذا الشيء يعني لي الكثير، والحديث سابق لأوانه الآن عن بدء معسكر قبل شهرين من كأس العالم 2018 م”.

وأكد الأسطورة النصراوية أنه لن يكون فقط مديرًا للاعبي المنتخب السعودي، وإنما سيكون صديقًا لهم، وسيقدم كل مشورة يحتاجها أي لاعب في صفوف الأخضر.







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