بالفيديو.. مانشستر سيتي يعود بانتصار ثمين من معقل تشيلسي

المواطن ـ وكالات

واصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته الرائعة في الدوري الإنجليزي، وحقق الفوز على حساب مستضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته المطلقة على الكرة في الشوط الأول، وكان قريبًا جدًّا من التسجيل في عدة هجمات، في حين عانى تشيلسي في العمليتين الهجومية والدفاعية وازدادت الأمور تعقيدًا بعد إصابة ألفارو موراتا عند الدقيقة 34.

واصل مانشستر سيتي محاصرة البلوز في مناطقهم خلال الشوط الثاني، ونتج عن ذلك هدف اللقاء الوحيد الذي أحرزه كيفين دي بروين بحلول الدقيقة 67، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 19 واستعاد الصدارة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 13 وتراجع إلى المركز الرابع.







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