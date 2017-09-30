بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسحق كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، وذلك في الجولة السابعة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أهداف مانشستر يونايتد خوان ماتا في الدقيقة الثالثة من المباراة، وأضاف نجم المباراة مروان فيلايني الهدف الثاني والثالث في الدقائق 34 و49 من عمر اللقاء، واختتم لوكاكو رباعية اليونايتد في الدقيقة 85.

هذا الفوز يرفع رصيد مانشستر يونايتد لـ19 نقطة في المركز الأول، بينما يبقى كريستال بالاس متذيلًا للترتيب بلا نقاط.

وجاءت نتائج باقي المباريات كالتالي:

– تعادل وست بروميتش ألبيون وواتفورد بنتيجة 2- 2.

– تعادل بورنموث وليستر سيتي سلبيًّا.

– فوز ستوك سيتي على حساب ساوثامبتون بنتيجة 2- 1.

– فوز وست هام على سوانزي بهدف نظيف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :