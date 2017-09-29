بالفيديو.. متحدث التحالف في أول ظهور تلفزيوني يكشف تفاصيل استهداف الانقلابيين

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية.

وفي أول ظهور تلفزيوني له بعد الإعلان عن عملية نوعية ناجحة أحبطت تحركات حوثية بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، قال المالكي: إن هذه العملية هي استمرار للعمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن، بعد رصد تحركات ومؤشرات تدل على سعي الحوثيين إلى اختراق الحدود السعودية.

وبين العقيد المالكي في مداخلة مع قناة العربية أن التحالف يعمل على مراقبة التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات، من خلال ما يمتلكه من الإمكانات المتعددة لاكتشاف تلك التحركات.

ونشرت القيادة المشتركة للتحالف العربي تسجيلات تظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للسعودية، حيث شملت أهداف القصف المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات في أماكن آمنة يلجؤون إليها.

وتكبد الانقلابيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح؛ حيث سقط المئات من القتلى والجرحى، فضلًا عن تدمير آليات وعتاد عسكري، ضمن عمليات عسكرية مباغتة، وكمائن تم وضعها في مناطق عدة.







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