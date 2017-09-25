بالفيديو.. مركز حميدية إمارة عجمان يحتفل باليوم الوطني للمملكة

المواطن _سعيد مشهور

عمّت الأفراحُ والاحتفالات جميعَ أرجاء الوطن في اليوم الوطني ٨٧ للمملكة العربية السعودية وخارجه، مباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي، حيث أصر منسوبو ومنسوبات مركز الحميدية الصحي بإمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال باليوم الوطني.

وردّد منسوبو المركز النشيدَ الوطني السعودي، وقاموا بتوزيع الحلوى على القادمين إلى المركز.

وتحدث سلطان المناعي لـ”المواطن” قائلاً: “نعبر عن خالص التهاني للمملكة في يومها الوطني ونشارك شعبها فرحتهم، ونتمنى من المولى أن يديم عليها الرفعة والعزة بقيادة الملك سلمان”.

لتعكس هذه الاحتفالات العلاقةَ الكبيرة والعميقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي سطرتها المواقف في الحد الجنوبي.







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