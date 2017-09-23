بالفيديو.. نابولي يواصل صدارة الدوري الإيطالي بعد فوز مُثير على سبال

المواطن ـ وكالات

حقق نابولي فوزًا صعبًا خارج ملعبه على مضيفه سبال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتمكن نابولي من تحقيق انتصاره السادس على التوالي متربعًا على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة، وسجل الفريق اليوم هدفه 22 واستقبل 5 أهداف فقط.

وكان أصحاب الأرض هم السباقين بالتسجيل بعد أن أحرز تشياتاريلا هدف بالدقيقة 13، لكن لورينزو إنسيني عدل النتيجة سريعًا لنابولي بعد دقيقة واحدة فقط.

وتمكن خوسيه كاييخون من تسجيل هدف التقدم لنابولي عند الدقيقة 71، ثم عادل سبال النتيجة بعد 7 دقائق عبر فيفياني، قبيل أن يسجل فوزي غلام هدف الفوز للضيوف عند الدقيقة 83.







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