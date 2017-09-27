بالفيديو.. نص أمر الملك سلمان الذي أتاح قيادة المرأة للسيارة‎

المواطن - الرياض

لا تزال أصداء الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، تتوالى على المستويين الداخلي والخارجي.

ونص الأمر السامي على اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

كما نص الأمر السامي على تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك والرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وشدد الأمر السامي على أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية؛ لذا فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.







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