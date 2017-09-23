بالفيديو.. نص كلمة الجبير أمام الأمم المتحدة حول أزمة قطر والوضع باليمن ومأساة الروهنغيا

المواطن - نيويورك

ألقى وزير الخارجية عادل الجبير كلمة المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن المملكة تقف بكل حزم ضد الإرهاب، مشددا على أن دعم قطر للإرهاب أسهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح الجبير، اليوم السبت، أن “أزمة قطر تدخل وبشكل رئيس في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشددا على أن الموقف الذي اتخذته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يطالب قطر بكل وضوح الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب.

وقال الجبير، “بلادي تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وتحاربه دون تردد من جميع جوانبه المالية والفكرية والأمنية”.

وأضاف الجبير أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا بالرياض أكدت وبشكل قاطع أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب وقطع التمويل عنه.

وقال الجبير إن إيران دولة راعية للإرهاب قامت بتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة، واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات.

وأكد الجبير في كلمة المملكة أن “انقلاب ميليشيا الحوثي ـ صالح على الحكومة الشرعية في اليمن وبدعم من إيران يشكل تهديدًا لأمن واستقرار اليمن الشقيق”.

واستطرد بالقول “دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن استجابت لدعوة الحكومة الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد الجبير على أن المملكة العربية السعودية تدرك حجم المعاناة الإنسانية لأشقائنا في اليمن؛ بسبب انقلاب الحوثي ـ صالح.

على جانب آخر، قال الجبير، إنه يظل النزاع العربي- الإسرائيلي أطول نزاع تشهده المنطقة في تاريخنا الحاضر.

وأضاف الجبير: “إننا لا نرى مبررًا لاستمرار هذا النزاع خصوصًا في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين”.

من جهة أخرى، قال الجبير، “إن بلادي تشعر بقلق بالغ وتدين بشدة سياسة القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينجا”، مضيفا: “بلادي سوف تستمر في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الروهينجا”.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتخصيص 15 مليون دولار لمهجّري الروهينجا وذلك استمرارًا لدعم المملكة، التي استضافت ما يزيد على نصف مليون منهم، مضيفا: “علاوةً على التدخل الشخصي للملك سلمان لدى الدول المجاورة لميانمار بما في ذلك تواصله مع حكومة بنجلاديش لفتح المعابر للروهينجا”.

وعن الأوضاع السورية قال الجبير، “لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254”.

وقال إن المملكة منذ بداية الأزمة فتحت أبوابها لإيواء مئات الآلاف من السوريين ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات بل كأخوة وأشقاء يتمتعون بكل التسهيلات.

واستطرد الجبير في كلمة المملكة بالقول، “إننا في المملكة العربية السعودية نولي اهتمامًا خاصًا لأهداف التنمية المستدامة”.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة للإنسان والمكان ومن أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر للمواطن المزيد من الفرص وينوع مصادر الدخل.

كما بين حرص المملكة على دعم الدول النامية وتجاوز الدعم المقدم “النسبة المقترحة من الأمم المتحدة”.

واختتم الجبير كلمة المملكة بالقول، “وفي الختام أوجه الشكر لمن يعمل من أجل الإنسان في كل مكان، ومن يعمل من أجل السلام”.







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