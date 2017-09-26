بالفيديو.. نهار الظفيري: إدواردو أعاد التوازن لفريق الهلال

المواطن - الرياض

أكد نهار الظفيري، لاعب نادي النصر السابق، أن محترف الهلال إدواردو قيمته عالية جدًّا، وأعاد التوازن لفريق الهلال.

وقال نهار الظفيري خلال استضافته في برنامج المجلس على قناة 24 الرياضية: إن إدواردو لاعب الحسم ويجيد التسجيل.

وأكد نهار الظفيري أن إقالة غوميز من تدريب النصر كانت مسألة وقت، لافتًا إلى أن مباريات الكلاسيكو يكون لها خصوصية بغض النظر عن أداء الفرق ومستوياتها في المباريات الأخرى.

نهار الظفيري: لاعب مثل "إدواردو" قيمته عالية جداً ،و اعاد التوازن لفريق #الهلال#مجلس_24 pic.twitter.com/rSvSVBNzJD — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 25, 2017







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