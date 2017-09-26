بالفيديو.. نهار الظفيري: إدواردو أعاد التوازن لفريق الهلال

بالفيديو.. نهار الظفيري: إدواردو أعاد التوازن لفريق الهلال

2017/09/26
الساعة 2:08 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد نهار الظفيري، لاعب نادي النصر السابق، أن محترف الهلال إدواردو قيمته عالية جدًّا، وأعاد التوازن لفريق الهلال.

وقال نهار الظفيري خلال استضافته في برنامج المجلس على قناة 24 الرياضية: إن إدواردو لاعب الحسم ويجيد التسجيل.

وأكد نهار الظفيري أن إقالة غوميز من تدريب النصر كانت مسألة وقت، لافتًا إلى أن مباريات الكلاسيكو يكون لها خصوصية بغض النظر عن أداء الفرق ومستوياتها في المباريات الأخرى.

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