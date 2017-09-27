بالفيديو.. هؤلاء تنبأوا بقرار الملك سلمان حول قيادة المرأة للسيارة‎

المواطن - الرياض

بالرغم من أن الأمر السامي الذي أتاح قيادة المرأة للسيارة كان مفاجأة للعديد من المتابعين داخليًّا وخارجيًّا، شهدت الشهور الماضية إرهاصات لبلورة مثل هذا القرار؛ نظرًا لتلمس المجتمع صدوره. وقبل عدة أشهر توقعت عضو مجلس الشورى هدى الحليسي أنه سيُسمح بقيادة المرأة السعودية.

وقالت الحليسي في تصريحات لـCNN في مايو الماضي: “سيأتي الأمر بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل”، مضيفة أن القضية ستتمحور حول “إتاحة الخيار للمواطنين”.

كما توقعت الحليسي صدور القرار بمرسوم ملكي، كما حدث في عام 2013، عندما سُمح للمرأة بالانضمام إلى مجلس الشورى للمرة الأولى، وتابعت: “كان هناك الكثير من الحديث في المجتمع، وعبر سائل التواصل الاجتماعي ثم فجأة حدث ذلك”.

وفي مايو الماضي كذلك توقع وزير التعليم الأسبق الأمير فيصل بن عبدالله، أن قيادة المرأة في السعودية “قادمة لا محالة”، معتبرًا أن المرأة ستقود المجتمع السعودي وليس السيارة فحسب، وأنها هي من “ستُحدث التغيير” وتبنى دولة قوية.

وأضاف الأمير فيصل في مقابلة على قناة “روتانا الخليجية”: “المرأة هي أساس كل شيء.. المرأة مكانتها عظيمة.. خلني أعطيك شيء عن نظرة قيادتنا للمرأة.. اترك السيارة.. هذه جاية، ما فيها كلام” مشيرًا إلى قيادة المرأة للدواب في عصر النبي محمد، معربًا عن رغبته بأن تقود المرأة المجتمع.







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