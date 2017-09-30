بالفيديو.. هاري كين يقود توتنهام لسحق هيديرسفيلد بالبريمرليج

المواطن - وكالات

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير مضيفه هيديرسفيلد تاون، 4- 0، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

افتتح التسجيل لتوتنهام لاعبه هاري كين في الدقيقة التاسعة، وأضاف الثاني بن دافيز في الدقيقة 16، وعاد المتألق كين ليحرز الهدف الثالث للفريق والثاني له في الدقيقة 24، وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء تمكن موسى سيسوكو من إضافة الهدف الرابع للسبيرز.

وبهذا الفوز الكبير، رفع توتنهام رصيده للنقطة 14 في المركز الثالث مؤقتًا لحين انتهاء مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند النقطة 9 في المركز العاشر.







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