بالفيديو والصور.. أبطال الحد الجنوبي يحتفلون باليوم الوطني للمملكة

المواطن - الرياض

على خط النار، عين تسهر تحرس في سبيل الله وعين تشارك الوطن فرحته بالاحتفال بيوم الوطن.

رغم مهامهم الشاقة على الحد الجنوبي لم يغب عن المرابطين الاحتفال بذكري اليوم الوطني الـ87، باعثين رسالة لأبناء الوطن مفادها “احتفلوا وافرحوا في يوم الوطن فعلى الحد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

وتبادل المواطنون التهاني مع رجال الحد الجنوبي رافعين أكف الضراعة أن يكلل الله جهدهم بالنصر المبين وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

وضج موقع تويتر بصور ومقاطع فيديو من على الجبهة تعكس الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جنودنا البواسل، مؤكدين أن النصر أو الشهادة هو ما يحرصون عليه.

وتستمر احتفالات المملكة باليوم الوطني في كافة القطاعات عبر فعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية تعكس تلاحم المجتمع مع القيادة والعزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

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