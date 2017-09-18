بالفيديو والصور.. أمطار مكة تعانق الكعبة

بالفيديو والصور.. أمطار مكة تعانق الكعبة

2017/09/18
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1050
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

كما استقبلت مكة ضيوف الرحمن بالأمطار ها هي تودعهم بزخات من البرد اختلطت مع الدعوات والابتهالات لله والتكبير والتهليل.

وهطلت أمطار متفرقة اليوم مصحوبة بزخات من البرد على عدة أنحاء من منطقة مكة شملت مدينة مكة والطائف والهدا وغيرها.

وتداول المغردون صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات هطول الأمطار على ضيوف الرحمن في جوف الكعبة.

ودعا المغردون أن يجعل الله عز وجل هذه الأمطار سقيا خير.

 

 

 

 

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :