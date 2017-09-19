بالفيديو والصور.. أهالي أضم يستقبلون جثمان الشهيد المالكي

المواطن - أحمد العُمري - أضم

استقبل جمع غفير من المواطنين، في مقدمتهم محافظ أضم عبدالرحمن العدواني، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد -بإذن ‎الله- الجندي حمود بن ضاوي حامد الرقيعي المالكي، الذي تم نقله على متن طائرة مروحية تابعة للقوات البرية إلى مصلى العيد بالمحافظة، فيما سيصلى عليه ويوارى جثمانه الثرى عصر اليوم بمركز الجائزة.

ورصدت عدسة “المواطن” المشاهد التي يملؤها الحزن والفخر وسط حضور كثيف من الجهات الأمنية، إضافة إلى جهود بلدية أضم في تهيئة الموقع قبل وصول الجثمان.

ورفع محافظ أضم عبدالرحمن بن عبدالملك العدواني عبر صحيفة “المواطن” أحرّ التعازي والمواساة للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وذلك في وفاة الشهيد حمود المالكي، دعياً الله أن يرحمه وأن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد العدواني أن تلك ليست مناسبة عزاء إنما هي أيضاً مناسبة فخر وعطاء من أبناء هذه البلاد المباركة الذين يضحون ويرخصون حياتهم من أجل أمن ووحدة واستقرار وسلامة الوطن الغالي.

وكان الجندي حمود بن ضاوي حامد الرقيعي المالكي قد استشهد فجر أمس الاثنين، أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي بنجران.







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