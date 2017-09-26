بالفيديو والصور: الأعلام وصور القيادة تزين احتفالات الرايس باليوم الوطني

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرايس:

احتفل أهالي مركز الرايس بمحافظة بدر بالمدينة المنورة باليوم الوطني ٨٧ بحضور رئيس المركز صقر الحربي وبمشاركة أمن الطرق وبلدية بدر ومكتب الخدمات البلدية ومخفر الشرطة والهلال الأحمر ومرور بدر والدفاع المدني ومركز التنمية الأهلية والجمعية الخيرية.

كما شارك في الفعاليات مكتب بيت الطالب والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والمستودع الخيري والمدارس من البنين والبنات وعدد من الدوائر الحكومية بالرايس وبتوجيهات محافظ بدر الاستاذ مبارك المورقي.

وكانت انطلاق المسيرة احتفالاً باليوم الوطني من إمارة مركز الرايس إلى الشاطئ ثم إلى مدخل الرايس والعودة إلى المركز ؛ وتم تدشين الحملة من رئيس المركز بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعيان وأهالي الرايس ومشاركة المدارس في الاحتفال.

وشاركت الدوائر الحكومية بالرايس في هذه المناسبة الوطنية حيث زينت سياراتها الرسمية بصور خادم الحرمين الشرفين وولي عهده, ووضعت عبارات وطنية للمشاركة باليوم الوطني الـ87 لاحظها الجميع، خاصة في مسيرة احتفالاً باليوم الوطني ٨٧”.

وأكد رئيس مركز الرايس، على حرص المركز والدوائر الحكومية على الاحتفال باليوم الوطني ٨٧ الذي يعد مناسبة عظيمة للجميع.

ورفع الحربي بهذه المناسبة الغالية أسمى أيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة وإلى صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة المدينة المنورة سائلًا الله لهم دوام الصحة والعافية ولبلادنا دوام التقدم والازدهار.





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