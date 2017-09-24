بالفيديو والصور.. السعوديون يجددون العهد في اليوم الوطني عبر كلنا سلمان وكلنا محمد

المواطن - الرياض

عبّر المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم باليوم الوطني للمملكة 87، وذلك من خلال الفعاليات التي شهدتها جميع المناطق والمحافظات والمدن والأحياء، والقرى، بالمشاركة الفاعلة في فعاليات ومظاهر الاحتفال.

ودشن مغردون وسم ( كلنا سلمان كلنا محمد )، جددوا من خلاله العهد والولاء للوطن والقيادة الحكيمة.

وعلق فهد الخيطان على الوسم بقوله: “ يظل حبنا وعشقنا للوطن … دربنا واحد.. كلنا سلمان.. كلنا محمد”.

وعلق آخر بقوله عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني وبنعمة الأمن والأمان بقوله: “دربنا واحد.. كلنا سلمان.. كلنا محمد”.

وغرد فهد “ربنا واحد ودربنا واحد كلنا سلمان وكلنا محمد، ليلة تاريخية مختلفة عن باقي الليالي ومن أجملها، اللهم أحفظ بلادنا وأدم أفراحنا”.

ربنا واحد ودربنا واحد#كلنا_سلمان_وكلنا_محمد 🎼🇸🇦

ليلة تاريخية مختلفة عن باقي الليالي ومن أجملها 💚

اللهم أحفظ بلادنا وأدم أفراحنا pic.twitter.com/1VqVozoJGn — فهد 🇸🇦 (@88ff888) September 24, 2017

وغرد مُهلهل‏ بقوله: “كلنا سلمان وكلنا محمد.. أنت يا وطني أنا، أقسمنا حبّاً ، أقسمنا فخراً و عزاً ، أن لا نخونك يا وطن، كيف؟ و بلادي أطهر بلاد في هذه الأرض”.

#كلنا_سلمان_وكلنا_محمد#انت_يا_وطني_انا أقسمنا حبّاً ، أقسمنا فخراً و عزاً ، أن لا نخونك ياوطن، كيف ؟ و بلادي أطهر بلاد ف هذه الأرض 😍🇸🇦 pic.twitter.com/quKfmbTDTI — 🇸🇦مُهلهل (@mhll_1) September 24, 2017

وعلق ابن عويد بقوله: “ربنا واحد … دربنا واحد .. كلنا سلمان .. وكلنا محمد، عمل فني وطني للتاريخ والله”.

#كلنا_سلمان_وكلنا_محمد نفديهم بأرواحنا وبدمائنا ومن يعاديهم فهو عدو الشعب السعودي

الله اكبر عاش سلمان pic.twitter.com/pv8Az5ee2f — محمد الزهراني (@aadl00006) September 24, 2017

وعلق محمد الزهراني‏ بقوله: “كلنا سلمان وكلنا محمد نفديهم بأرواحنا وبدمائنا ومن يعاديهم فهو عدو الشعب السعودي، الله اكبر عاش سلمان”.







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