بالفيديو والصور.. روح الفكاهة حاضرة في تعليقات وردود طريفة عن قيادة المرأة للسيارة

المواطن - محمد عبدالواحد - الرياض

عبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بقرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وذلك بنشر صور وفيديوهات طريفة جسدت مدى الاحتفاء الشعبي بالأمر السامي، وروح الفكاهة التي صاحبت التعليق على هذا القرار التاريخي.

وتداول مغردون على موقع “تويتر” عدداً من التغريدات الطريفة، التي تجلب الابتسامة بمجرد أن يقع النظر عليها، لما فيها من مفارقات مضحكة وبعض التصرفات والسلوكيات غير المعتادة.

ورصدت “المواطن” أبرز التغريدات الطريفة على موقع “تويتر” على النحو التالي:

الإعلامي “وليد الفراج” مندهشاً من طلب زوجته سيارة مرسيدس هدية بعد قرار السماح بالقيادة، قائلاً: يا لطيف تريد مرسيدس هدية !

يا لطيف لسة القرار طالع وأم بدر في اول رسالة 🤕😩 #الملك_ينتصر_لقياده_المراه pic.twitter.com/rnNLmhktVt — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) September 26, 2017

أما الفنان ناصر القصبي، فاعتبر أن الموضوع سيحتاج طقطقة لسنة كاملة، قائلاً: “الله يعينكم عاد بالحريم بعد هالقرار تزهبوا، نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنة كاملة”.

#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة

الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا

نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كامله عزيزتي

تعديل نقابك سبب أنقلابك — ناصر القصبي (@algassabinasser) September 26, 2017

وجسدت المغردة “الهامة” موقف الأب الحنون حينما تصدمه بنته بضياع سياراتها، قائلة: ” السيارة ضايعة بالربع الخالي!”.

أما “أم شوق” فكان لها رأي غير متوقع، حينما اقترحت قيادة النساء للدبابة، قائلة: “فلنبدأ بالدبابات!”.

#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة

انا اشوف نبدا بالدبابات اربع كفرات ماخذين عليها 😚😍 — ڜڦاۉيۿ- أم شوق (@Beiroo97) September 27, 2017

أما “حسان” ففضل المزاح بشأن تعب الرجال في القيادة في حين لا تساعدهم النساء، قائلاً: “اما أكثركن”

وغرد حساب “س وص” بفيديو لعدد من بنات الكويت يقدمن نصائح لبنات المملكة في قيادة السيارة.

#الملك_ينتصر_لقياده_المراه مواطنات كويتيات يقدمون دروس في القيادة للمرأة السعودية pic.twitter.com/oaLnODRrut — س.ص (@q1q555) September 27, 2017

يذكر أنه قدر صدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ القرار.







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