بالفيديو والصور .. شباب أضم ينظمون مسيرة بالسيارات والشوارع تكتسي بالأعلام احتفالا باليوم الوطني

المواطن - أحمد العُمري - أضم

نظم شباب محافظة أضم مساء امس السبت مسيرة للسيارات تعلوها الاعلام السعودية بطريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة وذلك أحتفالاً وتعبيرا عن فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 لتأسيس المملكة.

وكانت بلدية أضم قد أنهت استعداداتها أخيرا لهذا اليوم المجيد حيث جملت العديد من أعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات بأعلام المملكة وإضاءت عدد من أعمدة الشوارع باللونين الأبيض والأخضر إضافة إلى تزويد اللوحات الدعائية بعبارات وصور خاصة باليوم الوطني.

من جهة أخرى تسائل عدد من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها عن السبب الذي منع الجهات المعنية بأضم عن إقامة فعاليات اليوم الوطني هذا العام أسوة بمحافظات مكة المكرمة؟.







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