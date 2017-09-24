بالفيديو والصور.. #عبدالله_وسلمان_يناشدون_ولي_العهد علاجهما

المواطن-نواف آل مثاعي

ناشد المواطن ربيعان بن سالم أحد أهالي الرياض مقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعلاج ابنيه التوأم السيامي عبدالله وسلمان اللذين تم فصلهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض عام ٢٠١٢ م.

وأكد والدهما في تصريحات خاصة لـ “المواطن” أن معاناة ولديه عبدالله وسلمان بدأت منذ ٦ سنوات بعد أن تمت عملية الفصل حيث أجريت لهما أكثر من ٨ عمليات وأدخلا للعناية المركزة أكثر من ٢٠ مرة.

وأضاف: أن ابنيه لديهما فشل في النمو ونقص في السعرات الحرارية ويتم تغذيتهما تغذية أنبوبية عن طريق البطن كما أنهما يعانيان من تشوه وتقوس في العمود الفقري وضمور في الرئة من الدرجة الخامسة.

وتابع أن ثقته كبيرة في سمو ولي العهد الذي تكفل بعلاج الكثير من الأطفال وأطلق سراح الكثير من المساجين.

كما طالب المواطن ربيعان بالنظر لابنيه بعين الرحمة والشفقة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمر بعلاجهما خارج المملكة أو داخلها ونقلهما في الوقت الحالي من مركز التأهيل الشامل في حي الملز إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.











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