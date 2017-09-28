بالفيديو والصور.. مشجع يقتحم مباراة برشلونة ولشبونة ويُقبِّل قدم ميسي

المواطن - وكالات

شهدت مباراة برشلونة ومضيفه البرتغالي سبورتينغ لشبونة أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، اقتحام أحد المشجعين ملعب المباراة وتقبيله لقدم لاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسط استغراب من جميع اللاعبين والجمهور المشجع.

وأثناء المباراة فوجئ اللاعبون والجماهير بدخول أحد المشجعين أرض المعلب وركض نحو اللاعب ميسي وقام باحتضانه ثم انحنى لتقبيل قدمه.

وتعامل ميسي مع المشجع بأريحية حيث قام باحتضانه وربت على كتفه ورأسه حتى حضر رجال الأمن واصطحبوا المشجع خارج أرضية الملعب.

يذكر أن المباراة التي أقيمت على ملعب خوسيه الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، انتهت بفوز فريق برشلونة بهدف نظيف، عزز به صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :