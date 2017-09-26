بالفيديو.. وطني وعمري أول دويتو يجمع الخمشي والعطواني إنتاج جذوة

المواطن - الرياض

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 87، أنتجت شركة جذوة التنقية بإدارة سالم العنزي، أول دويتو وطني يجمع الشاعر منيف الخمشي والشاب صاحب الصوت الجميل ياسر العطواني بعنوان “وطني وعمري” من إخراج عادل الرسلاني.

ويعتبر هذا العمل هو الدويتو الأول بين الخشمي والعطواني في إطار سعي الشركة إلى إنتاج العديد من الأعمال الوطنية لأكثر المشاهير والمواهب السعودية. وتقول كلمات العمل :

وطني وعمري لَهُ فداء

وانا لَهُ ضد العداء من كان عمره للوطن

فالعمر لم يذهب سداءوطني ومنه اصالتي

منه الجمايل كالندىوطني ومنه عروبتي

إسلامنا منّه ابتداوطني وفضله سابقٍ

خيراً على طول المدىوطني وحلمي ترعرا

في موطني الحلم ابتداوطني أحب مليكهٍ

ومليكنا المجد اعتلاء من كان عمره للوطنفالعمر لم يذهب سداءوطني ومنه اصالتيمنه الجمايل كالندىوطني ومنه عروبتيإسلامنا منّه ابتداوطني وفضله سابقٍخيراً على طول المدىوطني وحلمي ترعرافي موطني الحلم ابتداوطني أحب مليكهٍومليكنا المجد اعتلاء وطني وما مثل الوطن

وطني وعمري له فدى









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