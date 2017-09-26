بالفيديو.. 3500 طالبة من جامعة نورة يشكلن علم المملكة بأجسادهن

المواطن - الرياض

في بادرة تدل على مشاركة المرأة للرجل على قدم المساواة في احتفالات اليوم الوطني 87 شكلت 3500 طالبة من جامعة نورة لوحة فنية جسدت علم المملكة بأجسادهن.

وأظهر مقطع فيديو مشاركة طالبات الجامعة في رسم العلم من خلال عمل فني رائع يظهر مدى التنسيق والتناغم بينهن رغم كثرة عددهن.

وأشاد المغردون بهذه اللوحة الفنية الرائعة مؤكدين أن المملكة عاشت فرحة حقيقية خلال احتفالات هذا العام.

وشهدت كافة قطاعات ومدن المملكة مراسم متنوعة للاحتفال باليوم الوطني وسط أجواء من الوطنية والبطولات من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتاريخية واجتماعية ورياضية نالت استحسان كل شرائح المجتمع.







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