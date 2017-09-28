بتال القوس يحذر مونتاري من اتهام المملكة.. واللاعب يرد: أبناء البلوي دمروا حياتي

المواطن - جدة

حذر الإعلامي بتال القوس، المهاجم الغاني سولي مونتاري، لاعب نادي الاتحاد السابق، من الحديث بطريقة الاتهام للمملكة العربية السعودية كدولة تساعد الجميع.

وقال مقدم برنامج في المرمى: « يجب أن تتنبه عندما تتحدث عن السعودية هي دولة تقدم مساعدات مالية للفقراء وما حدث هو عقد مع نادٍ لا علاقة للدولة به».

ومن جانبه رد اللاعب على تحذير بتال القوس: «شعب السعودية رائع واستقبلوني باحترام، لا يمكن أن أُعمم عليهم، الاتحاد لم يلتزم بالعقد ولم يدفعوا مرتباتي».

وتابع اللاعب: «إبراهيم البلوي زوّر عقداً آخر وأنا الآن سأتخذ تدابير ضد ذلك وهي جريمة دولية وسأقاضي نادي الاتحاد مرة أخرى، النادي لم يكن احترافياً ومهنياً، منصور البلوي أقنعني رغم أنني لا كنت أرغب في ذلك».

وأكمل لاعب الاتحاد: «أنا أؤمن بالله والكل يرتكب الأخطاء، لم أرغب في رفع قضية ضد الاتحاد وقلت ذلك لمنصور وإبراهيم البلوي، دمروا حياتي إذا لم يدفعوا 20 مليوناً سأتقدم بشكوى تزوير العقد، وأنا متأكد أنني سأفوز بها ولو دفعوا سأسحب جميع القضايا».

وزاد مونتاري: «جمهور الاتحاد والشعب السعودي ليس لهم علاقة بذلك، ما يحدث معي سيشوه سمعة الكرة السعودية، إذا لم يسحبوا الاستئناف ويدفعوا المبلغ سأبلغ المحامين بتقديم شكوى ضد تزوير العقد وحينها سيدفعوا مبالغ إضافية».







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